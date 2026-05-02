普段から甘えん坊だという犬と猫ですが、寝起きはもっと甘えん坊になるようで…？飼い主さんと2匹の幸せな朝のひと時が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破。「可愛すぎる」「仲良し」「微笑ましい」といった声が寄せられています。 【動画：朝、寝起きだと『甘えん坊』になる犬と猫→飼い主のもとに集まって…幸せすぎる『素敵なひととき』】 朝からラブラブな犬と猫 YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬の