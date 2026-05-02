今日主流のスクーターと差別化するために、かつて主流だった「ボディが鉄でできたスクーター」に対し、「鉄スクーター（鉄スク）」と呼ばれるようになって久しいです。最も有名な鉄スクはイタリア・ピアジオ社のベスパ（1995年以前のモデル）、イノチェンティ社のランブレッタ（1970年代までのモデル）ですが、実は日本のホンダ、カワサキ、ヤマハでも鉄スクモデルが複数ありました。 ▲ホンダ・ジュノオK（1954年） ▲カワサキ・