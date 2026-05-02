アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝のパリ・サンジェルマン（PSG）とバイエルンによる一戦を「観戦してきた中で最高の試合」と称賛。その背景には選手たちのコンディションの良さがあると指摘した。1日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。PSGとバイエルンは4月28日にCL準決勝のファーストレグを戦い、得点の奪い合いの末に5−4でPSGが先勝した。一方で、アーセナ