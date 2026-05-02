初戦から圧巻のゴールラッシュを披露した。５月２日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第１節で、U-17日本女子がレバノンと対戦。開始３分で久保田真帆が先制点を奪ったのを皮切りに、前半に７ゴール、後半に６ゴールを挙げ、13−０で大勝した。ボール支配率は72.9％で、シュート数はなんと59−０。キックオフと同時に猛攻を開始し、A代表の女子FIFAランキングでは５位の日本が、130位のレバノン