「穴から差し出されるクマの手」という唯一無二の体験で、国内外から熱視線を浴びる「ANAKUMA CAFE」。勢いの止まらない同店が、ついに3拠点目となる京都にオープンします。しかも京都店では「クマを信じられるか」が問われる「真実の熊」なるコンテンツも体験できるそう！さあ、皆さんならどんな答えを導き出す……!?【初の参加型コンテンツが登場】京都・河原町三条エリアにオープンする「アナクマ カフェ 京都店」。目玉とな