NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が、長崎市で開幕しました。 「こどもでじまはく」も始まり、会場は多くの人で賑わっています。 2日に開幕した「DEJIMA博」。 メイン会場の「長崎水辺の森公園」などには、グルメやスイーツが全国から集結。 オープン直後から来場者が列をつくりました。 （佐世保市から） 「食べ物もいろいろあって、子どもが遊ぶ場所があるので楽しめる」 （長崎市から