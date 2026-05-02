ついにゴングの時を迎える井上と中谷によるメガマッチ(C) Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDAついに運命の大一番がゴングの時がやってくる。5月2日、ボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が、4団体のベルトを懸けて、世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）を迎え撃つ。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目その名も「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた興行は、生