人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ヒマそうにしていると用事を押し付けられそう……。忙しなく動いて。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）排他的な気分になりがち。部屋に花を飾って和むように。10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ピリピリす