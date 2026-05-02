この記事の画像を見る新しいお店が次々と登場する東京。立ち寄れる喫茶店の選択肢は増えたけれど、忙しい日々の中でふと恋しくなるのは、昔ながらの喫茶店だったりする。そんな時に手に取りたいのが、『東京文学的喫茶』（甲斐みのり/白泉社）だ。本書には、作家や文学者ゆかりの「昔ながらの喫茶店」が数多く登場する。ページをめくっていると、不思議と「このお店に行ってみたい」と思わされる。本に実際に登場する純喫茶