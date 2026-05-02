ウィリアム皇太子とキャサリン妃が、結婚15周年を記念して、3人の子どもたちと一緒に撮影した写真を公開した。【映像】異例！裸足で短パン姿の皇太子一家映像には、芝生の上に寝転がりくつろぐ、皇太子一家が映っている。王室が裸足で短パン姿の写真を公開するのは極めて異例である。2011年4月、ロンドンで結婚式を挙げた皇太子夫妻。式を終えた新郎新婦が、屋根のない馬車に乗りバッキンガム宮殿に向かう際には、祝福に詰め