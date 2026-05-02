お守り短歌アンソロジーわかれるこの記事の画像を見るSNSを中心に、若い世代の自己表現の手段としても熱い注目を集めている短歌。日常生活の中でふとこぼれ落ちてしまうような感覚や情景を、わずかな言葉で掬い上げる。それが短歌の魅力のひとつだろう。『お守り短歌アンソロジーわかれる』は現代の歌壇を牽引する人気歌人10名が「わかれ」をテーマに短歌を詠み下ろす、贅沢なアンソロジーである。参加歌人は、青松輝、上