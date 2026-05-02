今年度のスタートを切る春ドラマがそろい、早くも賛否の声が二分されつつある。今春は各局が趣向を凝らしたオリジナルが集結。はたして「本当に質が高くて、今後期待できる作品」はどれなのか。業界唯一のドラマ解説者・木村隆志が俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコで、今回の第1弾では「2026年春ドラマ主要22作の傾向とおすすめ5作」、後日に掲載する第2弾では「目安の採点付き全作レビュー」を挙げていく