現地時間5月2日（土）に、アメリカ合衆国ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー（G1）の出馬表が確定した。【ケンタッキーダービー】日本馬、いざ大一番へ…ダノンバーボン＆ワンダーディーン順調仕上げダノンバーボンは6番ゲート馬番：1レネゲイド牡3・57kg・I.オルティスJr.T.プレッチャーゲート番：1馬番：2アルバス牡3・57kg・M.フランコR.モットゲート番：2馬番：3イントレピド牡3・57kg