ガールズグループTWICEの日本人メンバーユニットMISAMOが、渋谷に君臨した。去る5月1日、TWICEのミナ、サナ、モモが、渋⾕キューズ スクランブルホールで開催された、アイウエアブランドJINSの姉妹ブランド「RIM」の記念イベント「RIM loves MISAMO Ambassador＆Pop-up Launch Event」に登場した。【写真】危険な丈にハラハラ…サナのしゃがみSHOTMISAMOをRIMのブランドアンバサダーに起⽤したことを記念して、期間限