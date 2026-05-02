◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が骨挫傷で試合を欠場した。１日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で右膝付近に死球を受け、この日は病院で受診するために試合前練習は不参加だった。試合は、ベンチ入り登録はされていたが出場はなし。小久保監督は柳田が骨挫傷と診断を受けたと話し「登録抹消はしない。すぐに試合復帰はどうかちょっと分からないですけど、