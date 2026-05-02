３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が２日、スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」の大阪公演（４、５日＝ヤンマースタジアム長居）の準備のため大阪入りし、その模様が公開された。「ゼンジン未到」シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきたツアーのシリーズとしてこれまでに７度開催。２０２４年夏の「ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」