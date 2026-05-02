ananとHanakoが新生ボーイズプロジェクト「Cloud ten」の軌跡を追うWeb連載「zero to ten」。第2回は、メンバーの個人プロフィールを大公開！ 本日から3日間に分けて、10名ずつのメンバーの詳細プロフィールをお届けします。ananとHanako、それぞれ別のQ＆Aをお届けするので、どちらも要チェックです！今回、メンバー全員に一斉アンケートを慣行。デビュー会見の準備やレッスンで忙しいなか、メンバー全員が手書きで回答してくれま