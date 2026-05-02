◆春季高校野球兵庫県大会▽準決勝高砂２―１東洋大姫路（２日・ウインク姫路球場）４月２９日の準々決勝で篠山産に勝利して３７年ぶりに４強入りした高砂が、準決勝で東洋大姫路を撃破し、初の決勝進出を果たした。先発し６安打１失点で完投した左腕の杉山龍作主将（３年）は勝利の瞬間、拳を突き上げた。「まさか勝てると思わなかった。（勝った瞬間は）感情が出てしまいました。普段は顔に出さないようにしていたのですが