女優の宮沢りえ（５３）が、妖艶な撮影ショットを披露した。麻布台ヒルズギャラリーで開催されている、韓国のフォトグラファー、キム・ヨンジュン氏と日本のアートディレクター・吉田ユニ氏による写真展「ＫＩＭＹＥＯＮＧＪＵＮ×ＹＯＳＨＩＤＡＹＵＮＩＰＨＯＴＯＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ“Ｆａｃｅｔｏｆａｃｅ”」に参加している宮沢。２日に自身のインスタグラムを更新し、その写真を公開した。ブラックド