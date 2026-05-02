◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人は甲子園での阪神戦の連勝が開幕から「３」でストップした。先発・又木が５回１０９球を投げ、９安打２失点（自責１）の粘った。杉内投手チーフコーチは「よく頑張った。１００球以上投げて、ヒットを打たれながらも粘り強く投げてくれた」と評価。「スライダーでカウントを取れるようになったり、空振りを取れる球が覚えられれば（もっと良くなる）。真っすぐはいい