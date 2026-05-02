気象庁によると、5月2日午後6時28分頃に地震があった。震源地は奈良県。震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定。この地震による津波の心配ない。高知県内の震度は以下の通り。【震度2】室戸市・安芸市・東洋町・奈半利町・田野町・馬路村・芸西村・高知市・南国市・香南市【震度1】安田町・北川村・須崎市・香美市・本山町・大豊町・土佐町・いの町・佐川町・越知町・宿毛市・四万十市・黒潮町