俳優の小池里奈さんのSPA!デジタル写真集「小池里奈あなたのページをめくる」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】マシュマロヒップの32歳女優白肌引き立つハイレグ姿にうっとり同写真集は、街の本屋を舞台に紡がれた恋物語をグラビアカットのみで表現していく。届いたカットでは、隣のテーブル席で読書にふける美女の姿を捉えており、近距離で美しい横顔を見ることができます。そして恋愛小説のような展開が起き