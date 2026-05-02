地方都市在住、40代の会社員である加藤さん（仮名）は、深夜に激しい腹痛に襲われ、救急搬送されました。診断は急性虫垂炎と腹膜炎の併発。医師から「すぐに手術が必要です」と告げられ、意識が朦朧とする中で事務員から差し出されたのは『入院誓約書』でした。【写真】孤独死や保証人問題に対応する国の支援制度とは？そこには「連帯保証人」と「身元引受人」の署名欄。「ご家族やご親族の方に連絡して、サインをもらってください