私はリリコです。夫のショウジ、3歳の娘ホノカ、そして0歳の息子カケルとの4人暮らし。私はインテリアにこだわるタイプで、わが家のリビングは柔らかいニュアンスカラーでまとめられています。この雰囲気に馴染むように、ホノカのお雛様もくすみカラーの優しい印象のものを選びました。さて今回はカケルの初節句。今回もわが家のリビングにぴったりな、北欧モダン風の兜を選びました。これなら気兼ねなく飾れますし、完璧だと思っ