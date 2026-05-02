嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第19話俺って気持ち悪かったの……？【義父の気持ち】【編集部コメント】お義母さんはトモアキさんにも盛大にお説教してくれましたね！そうなんです。お義父さんは別に「悪い」