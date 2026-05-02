テレビ朝日系「徹子の部屋」が１日に放送された。この日は、歌手・山本リンダ（７５）がゲスト出演。今年でデビュー６０年、現在も年間で約１００ステージをこなしていることが明かされた。黒柳徹子は「すごいですね…」と感心。山本は「もう慣れてる歌だけの場合はそんな猛レッスンしなくて大丈夫なんですけど。やっぱりコンサートとかで新しいものだったり、新しいダンサーズの皆さんと振り付けを一緒に、いろいろやるもの