サッカーポルトガル１部リーグ、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリード（スペイン）で指揮するのではとの噂を完全否定した。記者会見で話した。複数メディアで語られている転出話について監督は「レアル・マドリードの誰も私と話をしていない。それは保証する。私はもう長くサッカーの世界にいてこういったことに慣れているが、レアル・マドリードについては何もない」と説明。今年の夏にベンフィカを離れ