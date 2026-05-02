◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神が、今季の甲子園での巨人戦に初勝利。単独8号ソロを含む4安打の佐藤輝、7回1失点で今季2勝目の大竹、NPB通算100セーブを達成したドリスの3選手がお立ち台に並んだ。――大竹投手は6回まで2塁も踏ませないピッチングでした。大竹「いつもは坂本さんと組んでるんですけど、新しく来たキャッチャーの人といい話し合いをしながら投げました」――7回、1点を失った