「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）八回に逆転の３点三塁打を放ったオリックス・中川が、ヒーローインタビューでタジタジになる場面があった。この日はちびっ子がインタビュアーを担当。「ナイスバッティングでした」と言葉をかけられ「ありがとうございます」と答えたところまでは順調だった。その後は「野球をしていて一番うれしかったことは何ですか？」などとこの日の試合内容とは直接関係のな