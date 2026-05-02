＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパーククロージング作品「未来」（瀬々敬久監督、8日公開）主演の黒島結菜（29）共演の山〓七海（17）北川景子（39）が、華やかな衣装でレッドカーペットを沸かせた。濃紺に白の線が入ったスリムなスーツ姿の黒島が「クロージング作品となりました。映画祭に参加できることを、とてもうれしく思います。皆で大切に作りあげてきた、この映画を1人でも多く