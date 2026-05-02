巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が２日の阪神戦（甲子園）に９回から代打で途中出場し、３号３ランを放った。一矢報いた。１―７の９回に先頭・中山が四球、続くダルベックの安打で無死一、二塁のチャンスが訪れると、代打で打席に立った佐々木は阪神３番手・モレッタの２投目、１３０キロのスライダーを強振。打球は高々と上がり、右翼ポール際に吸い込まれた。試合後、背番号４４は「ちょっと（バットの）先だったかなとは