「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。カチューシャをつけたディズニーコーデを披露した。「特別な扉の向こうへ」阿部さんは、「クラブ33」とコメントを添えて、ノースリーブのツイードトップスとデニムパンツを合わせたコーデやディズニーランドを楽しむ様子を投稿した。「特別な扉の向こうへ」といい、「ずっと気になって