県警は２日、脅迫する内容のメールを女性に送り、返信しなければ危害を加えると脅した強要未遂の疑いで、愛知県瀬戸市に住む運転手の男（68）を逮捕しました。警察によりますと、男は今年４月２９日、５０代の女性に対して、脅迫する内容のメールをスマートフォンで送り、メールを返信しなければ危害を加えると脅した疑いです。女性は、メールを返信に応じなかったため、未遂に終わったということで