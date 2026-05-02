高知県黒潮町で人気のイベントTシャツアート展がひらかれ、訪れた人の目を楽しませています。ひらひらと潮風になびくTシャツ。黒潮町の入野の浜で開かれているTシャツアート展は、砂浜美術館が1989年からまいとし企画しているものです。2026年は、国内外から約900点が集まり、訪れた人がお気に入りのTシャツと一緒に記念撮影を楽しんでいました。■ 訪れた人「かわいい」「青空と今日は天気がいいのですごくきれい