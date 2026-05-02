声優の小林親弘がＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）の新ナレーターを務めることが、この日放送の同局系特番「ＯＮＥＣＨＡＮＣＥ２０２６〜王者推薦漫才Ｎｏ．１決定戦〜」（後６時５６分）放送前のミニ番組中で発表された。最初は録音スタジオの片隅に背を向けて登場した小林は後ろ姿で画面に登場すると振り返り、「俺は不死身の杉元だーー」と絶叫。「ゴールデンカムイ」の杉元佐一役