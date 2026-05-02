ダウンタウンの松本人志が２日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信企画「ＬＩＶＥ＋」に登場。報道陣の前で公開しての収録を行った。多数のライトが光るスタジオに、ゲストとして登場していたタレントの伊集院光に迎えられる形で、松本はエンジカラーのポロシャツをまとい登場。観客からは大きな歓声が沸いた。この日は午後５時からの生配信。ネット上では松本がボクシングの