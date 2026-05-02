◆パ・リーグロッテ４―５西武（２日・ＺＯＺＯマリン）新戦力２人に待望の初アーチが出た西武が、開幕４戦目（３月３１日＝２勝２敗）以来の勝率５割に復帰した。まずは新助っ人のアレクサンダー・カナリオ外野手（前パイレーツ）が、４回に右中間席中段まで飛ばす特大２ラン。一時は４番も託されながら不発で、前日から１番に回っていたドミニカンは、来日９９打席目での１号に「時間がかかってしまったがうれしい。監督か