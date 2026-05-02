◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）NPB史上最年長となる38歳での100セーブを達成したドリスを、藤川球児監督も祝福した。「おじさんだね。でも力のあるベテランというのは非常に大きい。ありがたいです。きょうは神様がドリスに（セーブを）くれたんじゃないですか。そう思いましょう」とメッセージを送った。強い信頼関係で結ばれている。カブス時代の13年に出会い、阪神ではともにブルペンを支えてきた。