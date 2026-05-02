◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第3日（2026年5月2日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）昨年同じコースで開催されたパナソニック・オープンを制した菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が2年連続優勝に王手をかけた。2位で出て6バーディー、1ボギーの67と伸ばし通算12アンダーで首位を奪った。13位で出た天本ハルカ（27＝明治安田）が65の通算10アンダーで、平塚新夢（26＝Knomak）と2位に並