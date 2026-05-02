1日に第1子出産を発表したモデルでタレントの藤田ニコル（28）が2日、自身のXを更新。報告から一夜明け心境をつづった。【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル藤田と夫で俳優の稲葉友（33）は1日、SNS上に連名で文書を掲載し、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」