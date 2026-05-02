クリスタル・パレスの鎌田大地は、４月30日に行われたヨーロッパ・カンファレンスリーグ準決勝第１レグで無双の活躍。中盤を支配し、１得点１アシストを活躍を見せた。チームは３−１でシャフタールに勝利。決勝進出に前進した。鎌田は同点で迎えた後半、左足のボレーシュートで決勝点をマーク。さらに終了間際にはカウンターから３点目をお膳立てしている。海外の有力メディア『The Athletic』は５月１日、「日本人MFはあら