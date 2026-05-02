アメリカ・ニューヨークで開かれている「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議。 被爆者らが、核兵器廃絶を訴えました。 NPT再検討会議のNGOセッションで演説したのは、胎内被爆者で日本被団協の濱住治郎事務局長です。 （日本被団協 濱住治郎 事務局長） 「原爆は人間と共存できない、悪魔の兵器です」 核兵器の非人道性を訴え「核兵器も戦争もない世界に向け、ともに力を尽くそう」と呼びかけま