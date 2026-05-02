◇明治安田J1百年構想リーグ第14節水戸1（3PK1）1横浜M（2026年5月2日日産スタジアム）水戸は敵地で横浜Mと対戦し、1―1から突入したPK戦を3―1で制した。後攻を取ったPK戦はGK西川が横浜Mの1、3番手をストップ。対する水戸のキッカーは1〜3番手のMF大崎航詩、FW根本凌、DF大森渚生がきっちりと成功させた。PK戦はJ1最多タイの8度目で4勝4敗。特筆すべきが全8試合で1番手を任され、全8本を決めている大崎だ。全試合フル