◇東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ同級1位・佐々木尽（八王子中屋）＜10回戦＞王者・田中空（大橋）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシングのウエルター級元アジア2冠王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が東洋太平洋同級王者・田中空（24＝大橋）に2―1で判定勝ちし、王座に返り咲いた。プロデビューから5連続KO勝ちだった田中に土をつけ、ウエルター級国内最強を改めて証明した。初回から頭を付けてのド突き合