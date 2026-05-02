日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（63）が、2日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、学生時代の競技との向き合い方について語った。新潟から東京に転居し、中学生でバレーを始めた。公立校だったが「メンバーがいいから、初めてその学校、全国大会の決勝まで行っちゃうの」と、快進撃で注目されたという。すると、川合の進路にも多くの選択肢が。「推薦がいっぱい来るでし