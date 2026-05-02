◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」が2日、東京ドームで開催された。メインイベントでは世界4階級制覇と3階級制覇、32戦全勝同士の“世紀の一戦”で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と中谷潤人（28＝M.T）が激突する。この