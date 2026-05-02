井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する。日本ボクシング史に残る歴史的一戦とあって、会場には著名人も来場している。その一人が俳優の菅田将暉だ。現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」など数々のヒット作に出演している33歳の大人気俳優はリングサイド2列目の席で観戦。アンダーカ