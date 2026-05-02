経営者のりゅうせいに対し、映画『スウィングガールズ』に出演していた女優のなつこが会話の流れで「あー好き」と口を滑らせ、現場が騒然となった。【映像】映画『スウィングガールズ』に出演していた女優の現在の姿4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野