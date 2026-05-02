◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）「8番・二塁」スタメン出場した阪神・高寺が適時打を含む4打席全出塁の大暴れだ。「今日は出塁できたのが良かった」2回1死一塁で迎えた1打席目は又木から中前打を放つと、2打席連続で四球を選んだ。7回1死満塁で迎えた7回は石川の初球を鮮やかに左前へはじき返す適時打でこの回の一挙4得点に貢献。「打点も挙げられた」。途中出場で2打数2安打をマークした前日1日から