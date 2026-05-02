モロニーが対戦回想ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が2日、東京ドームで激突する。世界が注目するビッグマッチを前に、井上にかつて敗れたジェイソン・モロニー（豪州）が過去の対戦を回想した。英公共放送「BBCスポーツ」は「『足の感覚がなかった』――ナオヤ・イノウエと対戦するとはどういうことか」との見出しでインタビュ